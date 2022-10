Miron Muslic : "Nous n'avons jamais abandonné"

Malgré la défaite à l'Union Saint-Gilloise (2-1), le coach du Cercle retient beaucoup de positif.

"Même après le second but, nous avons montré une bonne mentalité. Nous n'avons jamais abandonné", a déclaré en conférence de presse d'après-match le coach du Cercle de Bruges, Miron Muslic. "Nous avons eu des occasions fantastiques pour égaliser, après notre but. Nous ne voulions pas les laisser respirer."

"Le début de match a été très difficile pour nous, évidemment. Nous avons encaissé après 90 secondes. Ce n'est pas le début que nous voulions. Nous avons eu des difficultés. Nous n'étions pas assez préparés. Ce n'était pas facile de revenir dans le match. L'Union a choisi ses moments pour imposer le rythme du match."

Malgré cette défaite, le successeur de Dominik Thalhammer est confiant et satisfait de ses joueurs. "Nous venons de jouer contre Gand et l'Union. Nous avons battu Gand à l'extérieur (3-4, ndlr) et nous étions tout près de prendre un point à l'Union. Nous sommes très confiants pour les prochaines semaines. Nous devons continuer à avoir cette mentalité de vouloir toujours revenir dans un match."