Teddy Teuma : "Nous prouvons que nous ne sommes pas moins forts que l'année passée"

L'Union a souffert, mais l'Union a une nouvelle fois gagné. Après la victoire de ce dimanche soir face au Cercle de Bruges (2-1), le capitaine Teddy Teuma a souligné la "progression" et la "mentalité" des Unionistes.

L'Union n'a, depuis la fin de la trêve internationale, fait que gagner. Les Saint-Gillois sont 4e, à égalité de points avec le Club de Bruges (22).

"Le plus important, c'est de regarder match après match, et garder cette mentalité de gagnants", a déclaré le capitaine de l'Union, Teddy Teuma, en zone mixte après la victoire étriquée mais acquise face au Cercle de Bruges au stade Marien (2-1).

De plus, l'Union "joue l'Europe cette année" et se débrouille très bien (9 points sur 9). "Je pense que tous ceux qui ont dit que l'Union était moins forte, on leur prouve chaque jour que l'on s'est renforcés. Je ne pense pas que l'on soit moins forts. Au contraire, on continue à progresser. On est encore loin de notre apogée. On peut encore gommer certains détails."

"Quand je parle de détails, je pense que c'est dans les deux zones", s'explique-t-il. "Je pense qu'on pouvait garder ce clean sheet. Si on avait mis un troisième but, cela aurait peut-être permis au coach de faire tourner en fin de match. Il a fallu lutter jusqu'à la fin."