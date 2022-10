Simon Adingra, l'homme en forme du côté de l'Union

L'ailier de l'Union Saint-Gilloise a profité de sa titularisation pour se mettre à nouveau en évidence. Le jeune Ivoirien a été décisif sur les deux buts inscrits par les Bruxellois ce dimanche, victorieux du Cercle de Bruges (2-1).

Simon Adingra (20 ans) est incontestablement l'une des révélations de ce début de saison en Pro League. Acheté par Brighton pour 8 millions d'euros à Nordsjælland (Danemark), l'ailier gauche a déjà bien pris ses marques dans notre championnat, avec 4 buts et 5 assists.

"Le championnat belge est différent de celui du Danemark, dans son intensité. C'est un peu plus physique aussi. Je suis encore jeune, je viens pour prendre de l'expérience, continuer mon apprentissage", a déclaré Adingra en zone mixte après son excellente prestation - 1 but, 1 assist - de ce dimanche soir.

Si certains seraient tentés de prendre la grosse tête, ce n'est visiblement pas le cas du jeune Ivoirien. "Je dois faire mes preuves en Belgique (avant Brighton). L'essentiel, c'est l'Union. C'était un bon challenge pour moi de venir ici, aussi pour jouer l'Europe."

L'on peut dire qu'Adingra est l'homme en forme du côté de l'Union - 4 assists et 1 but en 3 matchs. Mais, lui, reste humble et les pieds sur terre. "On peut dire ça comme ça, mais l'équipe entière est dans une bonne période."