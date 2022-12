Beaucoup de blessés du côté de l'Antwerp

L'infirmerie ne se désemplit pas du côté de l'Antwerp. De nouveaux joueurs viennent d'ailleurs de la rejoindre.

L'Antwerp jouera ce mardi soir sur le terrain de Westerlo. Pour ce match, l'entraîneur Mark van Bommel peut compter sur le retour de Balikwisha, mais la liste des blessés reste longue.

Lors de la conférence de presse, Van Bommel a dû sortir une longue liste. "Il s'agit de n'oublier personne", dit-il en souriant. "Yusuf, Gerkens, Engels, Miyoshi, Vines et Haroun sont toujours out. Ekkelenkamp, Valencia et Scott sont incertains. Scott ne souffre pas d'une blessure musculaire, c'est une bonne nouvelle."