🎥 L'immense raté de Michael Frey

L'attaquant suisse a loupé une grosse opportunité alors que le score était encore de 0-0 face à Westerlo.

D'habitude, il ne faut pas beaucoup d'occasions à Michael Frey pour mettre le ballon au fond des filets. Mais là, l'attaquant suisse de l'Antwerp a été d'une maladresse rare devant le but de Westerlo.

Parfaitement mis en orbite sur un centre d'Arbnor Muja, Frey a loupé sa reprise devant le but vide et a vu Tagir dégager le ballon in extremis au-dessus de la barre.

Pour ne rien arranger, Westerlo a ouvert la marque via De Cuyper quelques minutes plus tard. Frey se consolera avec un but en seconde mi-temps, son 7e cette saison en championnat.