Vincent Janssen : "Nous avions déjà montré que nous pouvions pourtant retourner des situations difficiles"

Avec un beau but à la 86e minute, Vincent Janssen a permis à l'Antwerp de réduire la marque avant de voir Stengs égaliser deux minutes plus tard. Le Great Old a finalement partager l'enjeu à Westerlo (3-3).

Frey manquait l'occasion d'ouvrir le score cinq minutes avant la mi-temps, ce qui était immédiatement sanctionné quelques instants plus tard lorsque De Cuyper marquait un corner direct (44e). Après la pause, Madsen faisait le break (47e) avant de voir Frey réduire la marque (51e). Fixelles portait le score à 3-1 (65e). Alors que le promu filait vers la victoire, l'Antwerp arrachait le partage via Janssen (86e) et Stengs (88e). "Après ce 3-1, il est logique que cela devienne très difficile", a également déclaré Vincent Janssen à l'issue de la rencontre. "Avant la Coupe du monde, nous avions déjà montré contre le Club de Bruges que nous pouvions pourtant retourner des situations difficiles", a-t-il rappelé. "Nous nous sommes tous battus pour ce point." Sur la base des buts attendus, Anvers pouvait encore compter sur plus qu'un point, mais le déroulement du match a fait que les visiteurs ne devaient pas être mécontents. Un double sentiment se dégage également de l'attaquant anversois. "C'est vraiment très mitigé. Nous aurions pu prendre les trois points au vu des occasions mais nous sommes toujours menés 3-1 à cinq minutes du terme. Dans ce cas, vous devriez être satisfait du 3-3 mais quand même...", conclut-il.