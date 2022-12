Maxime De Cuyper : "Avant le match, nous aurions signé pour un point"

Westerlo a été contraint au partage ce mardi soir contre l'Antwerp. Le promu menait 3-1 à quatre minutes du terme avant d'être rejoint par le Great Old (3-3).

Frey manquait l'occasion d'ouvrir le score cinq minutes avant la mi-temps, ce qui était immédiatement sanctionné quelques instants plus tard lorsque De Cuyper marquait un corner direct (44e). Après la pause, Madsen faisait le break (47e) avant de voir Frey réduire la marque (51e). Fixelles portait le score à 3-1 (65e). Alors que le promu filait vers la victoire, l'Antwerp arrachait le partage via Janssen (86e) et Stengs (88e).

"Nous aurions dû mieux jouer après le 3-1 et le match aurait alors été plié. Nous n'avions pas l'impression d'être déjà gagnant, car l'Antwerp continuait à jouer avec ces deux attaquants dangereux", a confié Maxime De Cuyper à l'issue de la rencontre. "Mon but ? Je l'envoie dans la première zone délicate et la balle entre à l'intérieur. Dans l'ensemble, nous pouvons être satisfaits, avant le match nous aurions signé pour un point."