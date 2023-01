Le malaise Yaremchuk à Bruges : "Il est le premier déçu"

Roman Yaremchuk a raté presque tout ce qu'il a entrepris contre Anderlecht, du moins dans la finition. L'Ukrainien est sorti très frustré, consolé par Scott Parker.

Comment un joueur aussi talentueux que Roman Yaremchuk peut-il perdre à ce point ses sensations ? Si l'Ukrainien était déjà irrégulier à La Gantoise, il peine aujourd'hui à retrouver la moindre efficacité en zone de finition. Après Genk, c'est face à Anderlecht que Yaremchuk a tout vendangé. "Ce que je vois, c'est un joueur en manque de confiance. Il a les mêmes difficultés qu'avant mon arrivée", concède Scott Parker.

L'Anglais a cependant consolé son attaquant à 16 millions d'euros, visiblement très déçu après son match. Le public brugeois, compréhensif, l'a également soutenu. "Il a tout donné. Il a sué, il a tout essayé. Quand un joueur essaie autant, se crée des situations et des opportunités, même si la finition n'est pas là, vous ne pouvez que le féliciter", estime Parker. "Roman est le premier déçu et le premier à savoir que c'est insuffisant. Mais avec un peu plus d'efficacité, il aurait marqué deux buts et nous serions en train de dire qu'il est de retour. J'étais satisfait de son implication. Le reste viendra".