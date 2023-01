Scott Parker frustré : "Si on regarde ce match de manière rationnelle, il y a du positif"

Première frustrante au Jan Breydel pour le nouvel entraîneur du Club de Bruges, Scott Parker. L'Anglais croyait bien tenir la victoire, mais un auto-but de Mechele en a décidé autrement.

Scott Parker ne pouvait pas cacher sa déception à l'issue du topper. "Je suis très déçu, pour les fans, les joueurs. En tant que coach, il y a deux priorités dans un match. Empêcher l'adversaire de se créer des occasions : je crois que ça a été fait", entame-t-il. "Ensuite, se créer des occasions, et je crois que ça a été fait également. Nous nous sommes créés 17 tirs, dont 8 cadrés. Il a manqué la précision, le dernier geste. C'est une égalité très décevante".

J'ai beaucoup appris de ce match

Bruges n'a toujours pas gagné en 2023, mais a cette fois paru largement supérieur à son adversaire. "Certaines choses m'ont beaucoup plu. Le but inscrit est le genre de phase que je veux voir. Mais après celui-ci, j'ai la sensation que nous avons trop voulu tenir ce résultat", analyse Parker. "J'ai beaucoup appris dans ce match, et j'apprends au quotidien depuis mon arrivée. Quand vous regardez ce match de manière rationnelle, il y a de bonnes choses à en tirer. Mais nous avons manqué de killer instinct".

Un souci psychologique, donc, selon l'Anglais. "Oui, c'est dans la tête. Nous nous sommes accrochés à ce 1-0 plutôt que de rester fidèle à ce qui avait amené ce but. Et nous ne devons pas avoir ce genre de mentalité. C'est la responsabilité d'une grande équipe. Mes joueurs doivent le comprendre", insiste le coach de Bruges. "Mais cela prendra du temps. J'aurais adoré arriver ici et pouvoir tout changer d'un claquement de doigts, mais ça ne marche pas comme ça. Il y a beaucoup de travail pour amener cette équipe où je veux qu'elle soit".