Simon Mignolet amer : "Nous aurions dû gagner"

Mignolet et le Club de Bruges n'ont concédé aucun tir au but mais ont quand même encaissé un but gag lors du Topper contre Anderlecht (1-1).

La désillusion se lisait sur le visage du gardien de but Simon Mignolet après le partage du Club contre Anderlecht. "Nous aurions toujours dû gagner ici aujourd'hui, surtout avec les occasions que nous avons eues. Nous n'avons pas encaissé un seul tir entre les poteaux en provenance d'Anderlecht, ce qui est très amer. Vous savez, il peut toujours se passer quelque chose dans les dix dernières minutes, même si nous avons contrôlé tout le match. Lorsque peu de points sont pris, il est logique qu'il y ait des doutes et vous le ressentez de la part des supporters dans le stade. Nous continuons à travailler dur et à garder notre attitude positive, c'est tout ce que nous pouvons faire. Il est logique qu'il y ait des émotions après ce match mais nous allons faire notre analyse et être concentrés pour le prochain match."

Mignolet croit en l'approche de Parkers. "Aujourd'hui, nous avons apporté le football dominant qu'il veut. Nous nous sommes entraînés à ce sujet ces deux dernières semaines et c'était clair aujourd'hui, si nous rejouons ce match quatre fois de plus, nous gagnerons à chaque fois. Nous avons pris un nouveau chemin et cela prend du temps mais vous remarquez sa contribution. Il fait beaucoup de choses bien, ça va payer."