Vertonghen défend Wouter Vandenhaute : "C'est lui que cela peine le plus, les gens doivent le comprendre"

Wouter Vandenhaute a fait un pas de côté à Anderlecht, devenant "président non-exécutif". Une décision inévitable tant le divorce semble consommé entre lui et le public. Mais Jan Vertonghen, désormais capitaine du RSCA, l'a défendu.

Jan Vertonghen était tout d'abord et assez logiquement satisfait du point inespéré pris à Bruges. "Quand tu regardes le match dans son ensemble, il faut être content de ce point. Bruges est dans une mauvaise passe, mais ils ont bien joué et nous pas", résume clairement le capitaine d'Anderlecht. "Nous voulons nous améliorer mais nous concédons encore beaucoup trop d'occasions. Le jeu n'était pas bon, et le but encaissé peut être mieux géré tactiquement".

La situation à Neerpede a-t-elle affecté les joueurs ? Les tensions ne concernent pas que la direction : certains joueurs ont aussi été pris pour cible. "Nous entendons beaucoup de choses et ça trotte dans la tête, bien sûr. Mais l'un dans l'autre, nous nous sommes assez bien fermés à tout ça", assure Vertonghen. "Nous avons aussi un nouvel entraîneur qui vient de l'extérieur. Ca aide". Le Diable Rouge a ensuite tenu à défendre Wouter Vandenhaute, tête de turc des supporters.

"J'essaie aussi de me fermer à ces débats car je suis ici pour jouer au foot. Mais je suis persuadé que les gens qui prennent les décisions le font dans le meilleur intérêt d'Anderlecht. Wouter Vandenhaute aussi. Je le connaissais avant d'arriver et c'est un grand supporter du RSCA", affirme le capitaine bruxellois. "Personne ne veut autant que lui revoit Anderlecht à sa place. Cela lui fait plus de mal qu'à n'importe qui, les gens doivent le comprendre".