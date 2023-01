Killian Sardella prévient : "Interdit de prendre Zulte et Seraing de haut"

Anderlecht a pu compter sur un sacré coup de pouce du destin au Jan Breydel, marquant sur un auto-but de Brandon Mechele. Killian Sardella, titulaire surprise côté RSCA, relativisait la "chance" anderlechtoise.

Bien sûr, difficile de nier que le RSC Anderlecht n'a pas été malheureux sur ce match. "Bien sûr que nous avons un peu de chance. Mais la chance, ça se provoque. Si on force ce but, c'est aussi parce qu'on a continué à y croire", estime Killian Sardella. "On a vraiment tout donné et oui, on a eu un peu de chance. Il nous en a manqué la semaine passée. La roue tourne".

Anderlecht a peiné à se créer des occasions. "Ca fait partie du jeu, parfois c'est comme ça. Nous avons peut-être des xG très bas, mais on marque un but quand même. Je crois que ce genre de point est très important mentalement et peut nous aider", se réjouit le jeune défenseur du RSCA. "Maintenant, on va se focaliser sur les matchs à venir, qui ne seront pas faciles. C'est peut-être plus facile sur papier, mais il ne faudra pas sous-estimer ces adversaires". Zulte Waregem à domicile, puis Seraing au Pairay : après une semaine de folie, Anderlecht semble en effet un peu plus avantagé.

"On ne peut pas prendre ces équipes à la légère. Zulte Waregem est sur une bonne série, Seraing a partagé face au Standard", prévient Sardella. "Bien sûr qu'Anderlecht ne regarde pas vers le bas, jamais. Mais il ne faudra pas sous-estimer Zulte et Seraing pour autant".