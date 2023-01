Brian Riemer évoque le manque de production offensive du Sporting d'Anderlecht

Les xG du RSCA à Bruges ? 0,04. Un score extrêmement bas, même si on veut relativiser ces statistiques. Brian Riemer le reconnaît, et explique.

On peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres - ou presque : impossible de faire dire à celles du RSC Anderlecht sur la pelouse de Bruges que les Mauves ont fait un bon match sur le plan offensif. Cet Anderlecht-là peine à se créer des occasions, c'est une évidence. "Je ne peux qu'être heureux de notre mentalité et de la façon dont nous sommes revenus dans le match. La construction depuis l'arrière était bonne, mais une fois arrivés devant, il y avait un manque clair de qualité offensive", regrette Brian Riemer avec lucidité. "Ce n'était pas ce que j'espérais voir. Mais je salue la mentalité de mon équipe, qui a bien réagi après le but de Bruges, dans un stade où le Club a de très bons résultats".

Un point positif, donc. Mais Anderlecht va devoir se créer plus d'opportunités concrètes, et pour ce faire, Anders Dreyer sera un renfort utile. "Son arrivée est une très bonne chose. C'est un joueur chirurgical, qui marque beaucoup de buts et donne beaucoup d'assists. Il doit nous apporter cela", estime Riemer. "Maintenant, il faut prendre d'autres choses en considération. Nous nous sommes rendus à Genk et Bruges, les deux déplacements les plus difficiles du football belge", ajoute-t-il ensuite.

Nous ne voulons pas être une équipe qui a la possession sans être dangereuse

"Nous sommes au courant qu'il est nécessaire d'améliorer la productivité offensive, et nous y travaillons. Avoir la possession sans se créer d'occasions est inutile. Nous ne voulons pas être ce genre d'équipe", continue le Danois, qui relativise cependant : "Nous n'allions toutefois pas venir à Bruges et nous créer 10 occasions. Ce n'est pas ce que je m'attendais à voir non plus. Nos joueurs évoluaient qui plus est devant 27.000 supporters adverses sans le moindre soutien de nos fans, et il faut le prendre en considération".