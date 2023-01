Zulte Waregem et Westerlo se quittent dos à dos à l'issue d'un match intense

Les deux équipes ont eu l'occasion de l'emporter.

Après deux défaites de rang à domicile, Westerlo voulait se relancer à Zulte Waregem qui restait de son côté sur un succès décroché sur la pelouse du Sporting d'Anderlecht. Privés de Nacer Chadli, pas encore à 100%, les Campinois entamaient parfaitement la rencontre en marquant assez tôt : dès la neuvième minute, un bon centre de Maxim De Cuyper trouvait Lyle Foster au second poteau, l'attaquant piquait sa tête vers Roman Neustädter qui reprenait le ballon dans le but juste devant la ligne.

Un scénario parfait pour Westerlo qui pouvait attendre un peu plus bas pour mieux jaillir en contre. Comme sur cette reconversion où Lyle Foster est lancé à pleine vitesse sur la droite, Nene Dorgeles était tout proche de transformer son centre mais Samy Bossut sortait sa reprise pour empêcher le 0-2 (26e). Très brouillon à l'heure d'accélérer le jeu, Zulte Waregem doit attendre la 40e minute pour s'offrir sa première occasion : Ruud Vormer était au bon endroit pour reprendre un ballon qui trainait sur une tentée de percée axiale d'Alioune Ndour mais Sinan Bolat se détendait bien pour détourner le ballon de ses filets.

La montée de Jelle Vossen a permis aux hommes d'Mbaye Leye de masser plus de monde autour de Zinho Gano, jusque là fort isolé. Ce qui offrait de l'espace à Christian Brûls, comme sur ce deuxième ballon renvoyé par la défense campinoise dans l'axe et reprise à côté du but. La rencontre s'ouvrait avec également des espaces pour Westerlo : quelques secondes plus tard, Lyle Foster partait du milieu de terrain et achevait sa folle chevauchée dans le rectangle adverse avec une frappe hors-cadre.

Ensuite, c'est au tour de Zinho Gano de se faire oublier sur la gauche. Son centre trouvait Jelle Vossen, dont la tête croisée ne passait pas loin du but (57e). Les visiteurs répondaient au temps fort des locaux avec deux frappes cadrées signées Lyle Foster (61e) et Nicolas Madsen (62e) mais Samy Bossut veillait au grain.

Mais les hommes de Jonas De Roeck oubliaient de tuer le match, comme sur ce deux contre deux gâché par Nene Dorgeles et sa passe trop longue. Le scénario est connu dans ce genre de recontre : l'autre équipe en profite pour égaliser, ce dont Jelle Vossen ne s'est pas privé sur un très bon centre de Drambaiev (73e). Quelques secondes après sa tête victorieuse, Vossen était encore trouvé dans l'intervalle, excentré sur la gauche à l'intérieur du rectangle, sa frappe croisée était détournée par Sinan Bolat.

La rencontre était proche de basculer à nouveau quelques minutes plus tard lorsque Maxime De Cuyper profitait d'un cafouillage de la défense de Zulte Waregem pour centrer vers Nacer Chadli (monté au jeu) au petit rectangle mais Novatus Miroshi s'érigeait en héros en sauvant le ballon sur la ligne (80e). Allant toujours d'un camp à l'autre, le ballon fuyait ensuite le cadre sur des frappes de Dani Ramirez (81e) et Christian Brüls (84e). Le cadre, c'est précisemment ce que touchait Jelle Vossen sur une reprise de la tête à l'occasion d'un coup franc, le rebond se refusait à passer la ligne de but pour quelques centimètes (85e).

Le point du partage est finalement logqiue vu les deux mi-temps diamétralement opposées. Westerlo en profite pour passer devant Louvain et Saint-Trond en vue du top 8 (les Campinois sont pour le moment septièmes en attendant les rencontres de ses concurrents) tandis que Zulte Waregem reste coincé à la seizième place.