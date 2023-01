Jelle Vossen raconte son calvaire : "J'étais dans un état misérable"

L'attaquant de Zulte-Waregem, de retour en forme, a été absent des terrains suite à une contusion au poumon. Une période qui fut très éprouvante et compliquée pour lui.

"Pendant la pause de la Coupe du monde, je ne me sentais pas bien et je me suis fait examiner. Après tout, avec toute la grippe qui circule et cette nouvelle vague de corona, je ne voulais pas prendre de risques", raconte Jelle Vossen dans les colonnes d'Het Laatste Nieuws.

"On a découvert assez rapidement à l'hôpital qu'une bactérie mangeuse de chair s'était nichée dans mon corps et s'était retrouvée dans mon sang. J'étais malade, vous ne voulez pas savoir. D'un être humain sain et en forme, j'étais passé à quelqu'un dans un état misérable en une nuit. Alors, le football devient soudainement très relatif, je peux vous l'assurer. Je suis resté cinq jours à la clinique, mentalement j'avais aussi subi un coup dur. Je ne savais pas ce qui m'arrivait."

Vossen a réussi à revenir en forme et, ce mercredi, il était de retour sur les pelouses de Pro League lors de la victoire de Zulte-Waregem contre Anderlecht (2-3). Il a déjà retrouvé le chemin des filets, ce samedi face à Westerlo (1-1).

"Je suis revenu de très loin, car j'avais perdu beaucoup de masse musculaire", explique Vossen. "Après une demi-heure mercredi et une demi-heure contre Westerlo, j'espère être capable de faire face à un match complet le week-end prochain - contre le Club de Bruges."