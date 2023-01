Toujours pas de victoire pour le Club de Bruges, qui est revenu de loin face à Charleroi

Le duel entre le Club de Bruges et le Sporting de Charleroi a été tendue jusque dans les dernières secondes, mais au final les Zèbres repartent de la Venise du Nord avec un point mérité au bout d'un match spectaculaire.

Ce sont deux équipes aux courbes de forme bien différentes qui se retrouvent ce dimanche au Jan Breydel. Le Club de Bruges est au plus bas et n'a plus gagné depuis 5 rencontres, alors que les Zèbres restent sur un 7 sur 9 et un bon nul sur la pelouse de La Gantoise.

D'entrée de jeu, les tendances se confirment, puisque le Club passe complètement à côté de son début de rencontre. Après plusieurs passes loupées, et plusieurs occasions pour les Zèbres, ces derniers profitent des largesses locales. Sur la droite, Mbenza sert Heymans qui se loupe complètement, pour le bonheur de Badji qui ouvre le score face à ses anciennes couleurs (15', 0-1). Et ce n'est pas terminé puisque Kayembe combine sur son flanc avant de frapper sur Mignolet... qui repousse sur Mechele. Le ballon rentre tout doucement dans le but (16', 0-2).

Le Club est bien dans les problèmes, puisque même son propre public ne l'encourage plus. Les passes n'arrivent pas, les courses ne sont pas franches, et durant la suite de cette première période, le champion traîne son spleen. Mais Damien Marcq va faire une erreur, une seule : mal gérer un ballon en profondeur vers Lang. Son tacle n'attrape que les jambes du Néerlandais : penalty. Le numéro 10 brugeois ne tremble pas et rend espoir au Jan Breydel (45'+1, 1-2).

Skov Olsen entre à la pause, pour remplacer un Nusa assez invisible, et le Danois va faire la différence dans plusieurs domaines. Dans le jeu tout d'abord, avec sa faculté de jouer dans les espaces. Au marquoir aussi puisque, lancé en profondeur par Vanaken, il trompe un Koffi parti un peu à l'aventure (50', 2-2). Le Jan Breydel redevient une forteresse et les Brugeois poussent pour prendre les trois points.

Mais Charleroi, qui joue plus pour ne pas perdre plutôt que pour prendre les trois points, recule. Sur un ballon en profondeur, Skov Olsen s'en va vers le but mais Boukamir le découpe : le défenseur des Zèbres est expulsé, le dernier quart d'heure sera en infriorité numérique. Le Club cherche l'ouverture, et Jutgla tente sa chance dès sa montée au jeu : Koffi repousse.

Jusque dans les dernières secondes, le champion en titre pousse pour tenter de prendre les trois points, mais les joueurs de Felice Mazzù tiennent le coup jusqu'au bout. Scott Parker n'a toujours pas gagné depuis son arrivée au Club, alors que Felice Mazzù continue ses résultats positifs et sa marche en avant.