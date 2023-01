L'Union s'en sort en fin de match face à un solide OHL

L'Union Saint-Gilloise a attendu le dernier quart d'heure pour arracher la victoire dans un match disputé face à OHL (1-0).

Après son très moyen match nul face au Cercle (1-1), l'Union avait à coeur de ne pas perdre à nouveau des points en haut de classement ce samedi. Les Unionistes devaient se passer de Dante Vanzeir, blessé mercredi dernier et plus que jamais concerné par un départ. Pas de Lapoussin non plus, ce qui veut dire qu'Adingra devait arpenter tout le flanc gauche.

A OHL, le match nul face à Eupen (1-1) n'a visiblement pas plu. Marc Brys proçédait à plusieurs changements, avec Dom, Ouédraogo, Pletinckx et Vlietinck titularisés.

Les deux formations ne se livraient pas de round d'observation. OHL commençait très bien son match et jouait crânement sa chance. Dès la 3e minute de jeu, Patris alertait Moris sur corner et l'obligeait à sortir un premier gros arrêt, avec l'aide de sa barre transversale. Les locaux réagissaient via Boniface, qui se retournait et voyait sa frappe contrée à même la ligne (6e).

L'Union prenait progressivement l'ascendant et Cojocaru, le gardien d'OHL, devait s'employer sur des essais de Lazare (13e) et ce diable de Boniface (15e). Dominants, les Bruxellois ne profitaient pas de leur long temps fort et laissait à OHL l'occasion de revenir un peu dans la rencontre. Dom forçait Moris à un arrêt déterminant sur un contre bien mené (27e). Schrijvers tentait sa chance de loin mais le ballon passait un mètre au-dessus du but (31e). L'Union tentait de prendre l'avantage avant la mi-temps, mais Adingra - pas vraiment dans un bon jour offensivement - manquait une grosse occasion devant Cojocaru (37e). 0-0 au terme d'une assez plaisante première mi-temps.

Gustaff Nilsson, encore lui

Le rencontre redémarrait avec la même envie chez les deux équipes : marquer le premier. Boniface était d'ailleurs tout proche d'ouvrir le score dès la 46e, mais Cojocaru sortait un terrible arrêt devant le Nigérian. Dans la foulée, Adingra perdait un ballon que Patris remontait à toute allure avant de servir Thorsteinsson. Idéalement mis en orbite, l'ailier d'OHL tirait juste à côté !

Le match continuait sur le même rythme soutenu, et Moris devait sauver plusieurs fois ses couleurs. Le gardien de l'Union se couchait d'abord bien sur un tir fuyant de Nsingi (53e), avant de sortir impérialement devant le jeune attaquant louvaniste (56e). Les visiteurs continuaient à se montrer dangereux, et Vlietinck manquait totalement sa reprise après un centre parfait de Schrijvers (67e).

Lapoussin, laissé sur le banc, montait à la place d'un Adingra pas franchement à son avantage. Le numéro 94 de l'Union apportait un vrai plus, et offrait un magnifique assist à Nilsson après un centre millimétré. Le Suédois s'arrachait, reprenait de la tête et faisait exploser le Parc Duden (1-0, 78e).

L'Union n'avait pas intérêt à se relâcher, parce qu'OHL était encore capable de créer le danger devant. Sur un corner, Patris reprenait de la tête et heurtait la barre de Moris pour la deuxième fois de la rencontre (86e).

Mature, patiente, l'Union a attendu le bon moment pour prendre l'avantage dans une rencontre disputée face à un solide OHL. Les Unionistes, plus que jamais dauphin de Genk, renouent déjà avec la victoire après leur match nul face au Cercle. OHL pouvait revendiquer bien plus ce soir et perd à nouveau des points dans la course au top 8.