Ostende gaspille à nouveau sur le terrain de Courtrai au cours d'un match complètement débridé

Les deux équipes ont eu les occasions pour l'emporter.

En grande difficulté en fond de classement avec une avant-dernière place et six défaites consécutives, Ostende n'a pas renié son jeu franc, vers l'avant. La preuve dès les premières minutes de la rencontre face à Courtrai avec le pressing caractéristique des côtiers qui débouchait sur une première grosse occasion dès la cinquième minute avec un bon centre de Robbie D'Haese vers David Atanga qui pensait ouvrir le score de la tête au petit rectangle mais sa reprise trouvait les poings de Tom Vandenberghe, auteur d'un bel arrêt réflexe sur sa ligne, même si la tentative d'Atanga était trop centrale.

Mais à l'image de ces dernières semaines, Ostende ne s'est pas non plus départi de sa naïveté une fois leur temps fort passé : après avoir laissé passer l'orage, Courtrai a pris la rencontre en main, avec une première occasion pour Bilal Messaoudi lancé en profondeur face à Dillon Philipps mais le gardien remportait son duel tandis que Messaoudi était signalé hors-jeu (15e). Cinq minutes plus tard, Courtrai ouvrait le score sur une phase rondement menée avec un ballon vers Felipe Avenatti qui ouvrait bien chez Massimo Bruno sur la gauche. L'ancien de Charleroi et d'Anderlecht était bien repris par la défense dans son raid vers le rectangle mais Faiz Selemani flairait le bon coup pour frapper en première intention et trouver le chemin des filets, à ras du poteau. Mais le Stade des Eperons d'Or a bien failli déchanter : l'arbitre était appelé par le VAR pour un potentiel penalty...ostendais. En effet, Joao Silva s'était rendu coupable d'un tirage de maillot très suspect dans son rectangle au départ de l'action. Mais après revisionnage, Alexandre Boucaut décidait de valider le but et de ne pas accorder de penalty.

En confort, Courtrai voyait ensuite son adversaire perdre Anton Tanghe, blessé à l'arcade sourcillère. Dans la foulée, les Kerels pensaient faire 2-0 via Bilal Messaoudi, à nouveau lancé en profondeur et cette fois victorieux dans son duel avec le gardien ostendais mais l'arbitre assistant levait son drapeau pour le signaler hors-jeu à juste titre. Mais à force de jouer avec son bonheur, Courtrai perdait son avance dans la cinquième minute de temps additionnel en oubliant Fraser Hornby, parti le long de la ligne de touche sur une rentrée en jeu. L'attaquant écossais centrait ensuite parfaitement vers Nick Batzner qui avait flairé le coup et égalisait au petit rectangle.

Ostende reprenait la deuxième mi-temps comme la première, avec du mordant et des occasions, sans plus de précision qu'en début de match : les tentatives d'Amade (bloqué par Loncar sur corner), de Matej Rodin (dont le header passait juste au-desdus du but) et de Nick Batzner (hors-cadre) ne faisaient pas mouche. Concerant Batzner, les regrets sont encore plus grand avec, dans la foulée de toutes ces tentatives, une lourde frappe qui s'écrasait sur la barre avant de rebondir sur la ligne de but (55e). Pas plus de réussite pour Ivan Durdov qui s'illustrait quelques secondes après sa montée au jeu avec une bicyclette détournée du bout des doigts par Tom Vandenberghe (63e).

Courtai s'en sort une nouvelles fois à quelques millimètres sur une frappe en pivot de Thierry Ambrose qui passe sous les jambes du dernier rempart courtraisien, cette fois-ci sauvée sur la ligne par Martin Wasinski (75e). Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ostende était ensuite à son tour sauvé par son gardien qui remportait son un contre un face à Dion De Neve, lancé en contre-attaque sur le côté gauche et qui voit sa frappe puissante détournée en tribune (80e).

Ostende se voyait finalement récompensé de sa domination en passant devant dans les dernières minutes : laissé beaucoup trop seul aux abords du rectangle, Thierry Ambrose en profitait pour s'avancer avant d'enrouler pour inscrire le but tant attendu du 1-2. La réponse adverse ne tardait pas avec une reprise de Satoshi Tanaka contrée par Brecht Capon (89). Un Brecht Capon beaucoup moins souveain sur le centre suivant : sa mauvaise appréciation de la trajectoire du ballon permettait à Felipe Avenatti de reprendre à bout portant. Le ballon rebondissait sur Pape Gueye et finissait au fond du but pour porter le score à 2-2 (90e). Dans une fin de match complètement folle, les deux équipes ont encore l'occasion de repasser devant mais doivent se contenter du point du partage. Un partage au goût plus amer pour Ostende qui stoppe la série de défaites mais qui peut regretter toutes ces occasions et reste à l'avant-dernière place, à quatre points des Courtraisiens.