Le Standard oublie l'Antwerp et s'installe dans le top 8

Le Standard s'est parfaitement remis de sa défaite à l'Antwerp en prenant assez facilement la mesure d'Eupen ce vendredi.

Recevoir Eupen, une semaine après avoir pris une petite claque à l'Antwerp, cela pouvait sembler assez simple pour le Standard, surtout dans l'optique de mettre la pression sur La Gantoise et le Club de Bruges dans la course au top 4. Pour ce duel, Ronny Deila aligne pour la première fois un duo d'attaque formé de Perica et de Ohio. Le dindon de la farce, c'est Canak qui file sur le banc. Noé Dussenne fait lui son retour en lieu et place de Cimirot, suspendu.

Le début de la rencontre est assez triste à regarder. Le Standard tente de combiner, mais en face, Edward Still aligne un 5-4-1 que José Mourinho apprécierait. Ambitieux ou pas, cela fonctionne puisque les Pandas sont les premiers à frapper, et fort, très fort. Une combinaison sur la droite permet à Christie-Davies de frapper sous les yeux complaisants de la défense locale. Arnaud Bordart repousse... dans les pieds de Charles-Cook qui ouvre le score (11', 0-1).

Les Rouches sont dans l'embarras, car les occasions n'arrivent pas. La circulation de balle est trop latérale et trop lente, mais surtout Eupen est bien en place. C'est même une nouvelle fois Charles-Cook qui va apporter le danger avec une frappe flottante que Bodart sauve du poing. Ce n'est peut-être pas le tournant du match, mais ça y ressemble, car en quelques minutes, Sclessin va vibrer... par deux fois.

Une passe dans la verticalité trouve Ohio, qui tente de rendre le cuir à Alzate, ce dernier s'emmêle les pinceaux, tout comme Laifis, mais le ballon arrive dans les pieds de Balikwisha qui le propulse dans les filets (31', 1-1). Et Eupen n'en finit plus de craquer, car quelques minutes plus tard, un nouveau ballon dans la verticalité voit Perica se battre pour la récupération, et c'est finalement Zinckernagel qui peut s'emparer du cuir et enrouler une frappe qui ne peut que trouver le petit filet de Moser (35', 2-1).

Les Pandas font alors la démonstration qu'il leur manque des idées pour faire un résultat probant à Sclessin. L'entrée de N'Dri ne change rien, et c'est même le Standard qui va enfoncer le clou. Perica, tant décrié, et même hué par certains, passe devant Lambert sur un ballon dans la profondeur. Il se joue de Moser, inscrit le troisième but et sort toute sa rage devant la T4 (59', 3-1). Le match est plié, Perica est même à deux doigts de planter un double, mais sa frappe enroulée est déviée par Moser.

Les dernières minutes sont longues, très longues pour les Pandas, alors que le Standard fait tourner calmement son effectif. Au final, le Standard s'impose donc assez logiquement contre des Germanophones qui y auront cru pendant une bonne demi-heure. Ces trois points installent le Standard dans le top 8 et permet aux Liégeois de mettre la pression sur La Gantoise et le Club de Bruges.