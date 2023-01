Anderlecht et l'Antwerp terminent à 10 et ne trouvent pas la faille

Au terme d'un match nerveux, à défaut d'être spectaculaire, Anderlecht et l'Antwerp se sont contentés d'un point.

Le mois de janvier infernal du RSC Anderlecht prend fin avec un nouveau membre du top 4, le dernier que Brian Riemer n'ait pas encore affronté (Coupe et championnat confondus) depuis son arrivée. L'Antwerp a fait forte impression face au Standard, mais se déplace au Parc sans attaquant de métier : Mark Van Bommel en est réduit à bombarder titulaire Gyrano Kerk devant, celui-ci ayant toutefois déjà évolué à ce poste à de nombreuses reprises.

Si les pronostics ne sont pas favorables à Anderlecht, les Mauves tiendront le Great Old en respect assez rapidement. Passées de premières minutes attentistes, et perturbées par une explosion et des banderoles "Coucke buiten", Anderlecht prend le jeu à son compte, Yari Verschaeren amenant le danger de la gauche. L'un de ses centres pousse presque Pacho à la main (10e). De l'autre côté, Murillo envoie lui aussi un centre dégagé en urgence. Le seul danger est devant les cages de Butez. Jusqu'à un contre anversois bien mené : Michel-Ange Balikwisha profite des espaces dans le dos de Murillo pour déborder et centrer, mais Muja reprend à côté (16e).

Le RSCA prend pied, bien aidé par un Majeed Ashimeru impérial dans l'entrejeu ; c'est lui qui s'infiltre et paraît bel et bien s'écrouler dans le rectangle, fauché de manière illicite - mais Mr Lambrechts ne dit rien, et la vidéo confirme ce choix (20e). Le jeu se ferme, l'Antwerp tente quelques flèches mais manque de précision, à l'image d'un Kerk complètement éteint par Vertonghen. Les deux équipes retourneront au vestiaire déçue de leur première période, mais Anderlecht mène aux points.

Dumb & dumber

La seconde période aura le mérite d'être plus animée. Anderlecht tente de mettre le pied au plancher, mais l'Antwerp s'est ressaisi et est le premier dangereux : Verbruggen, après une relance axiale précipitée, doit s'interposer en urgence devant Gyrano Kerk, qui aurait pu faire mieux et loupe là sa seule occasion du match (49e). Le reste du temps, le transfuge du Lokomotiv Moscou l'aura passé dans la poche de Jan Vertonghen. Verbruggen, ensuite, devra sauver les meubles à deux reprises : Balikwisha enroule bien, puis Muja voit son second ballon sauvé sur la ligne (59e).

© photonews

C'était la dernière occasion anversoise avant que la rencontre ne tourne à un remake de Dumb & Dumber. Dumb, c'est Calvin Stengs, qui frappe Amadou Diawara et est logiquement exclu (62e). Dès cette minute, Anderlecht poussera, notamment via un Anders Dreyer très remonté mais aussi imprécis. Place à Dumber : Benito Raman, averti suite à l'échauffourée ayant suivi le rouge anversois, prend sa seconde jaune pour un tirage de maillot (76e), tuant l'avantage numérique de son équipe.

Tuant un peu le football pour les quinze dernières minutes, également, car l'objectif des deux équipes est alors de ne pas encaisser. Pour Anderlecht, avec un duo Debast-Vertonghen impérial durant ce match, ce sera assez simple, malgré un entrejeu qui recommence à perdre ballon sur ballon. Même quand Muja met Murillo à l'amende et sert Ekkelenkamp (90e), puis que De Laet frappe lourdement sur Verbruggen (90e+2), le RSCA tient bon. Mais aura des regrets au vu de la physionomie et du scénario du match...