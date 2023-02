Genk s'impose au petit trot face à Ostende mais perd un attaquant sur blessure

Tout n'a pas été parfait mais Genk s'est relancé en s'imposant 3-0 face à Ostende. De quoi mettre la pression sur l'Union Saint-Gilloise qui joue ce soir à Westerlo.

Sans victoire depuis deux match pour la première fois de la saison, le leader de notre championnat devait se reprendre face à Ostende. C'est en ce sens que les Limbourgeois attaquant les premières minutes de la rencontre, avec une première occasion pour Daniel Munoz après quatre minutes mais le latéral ne pouvait qu'effleurer un ballon manqué par toute l'équipe Ostendaise sur corner.

Quatre minutes plus tard, c'était le poteau qui sauvait Guillaume Hubert sur une subtile déviation de Joseph Paintsil sur une ouverture lumineuse de Mike Trésor. Un nouvel avertissement qui est aussi le dernier : à la 11e minute, les Côtiers cèdent sur un corner copié-collé de la première occasion du match avec une déviation de Bryan Heynen au premier poteau qui profite à Mark McKenzie puis Daniel Munoz qui conclut tranquillement au second poteau.

Mais alors que l'on pensait Genk lancé, les Limbourgeois ont ensuite connu des minutes compliquées. Dans la foulée du but, Mark McKenzie se rendait coupable d'une passe sucidaire dans l'axe, que Fraser Hornby convertissait en une frappe qui passait juste à côté du poteau droit de Mike Vandevoordt. Nouveau soupir de Wouter Vrancken lorsque Tolu Arokodare devait quitter ses partenaires, victime d'une blessure musculaire. La montée de Samatta n'a pas contribué à fluidifier le jeu de Genk, très pauvre pendant une grande partie de la première mi-temps.

Placée plus bas, l'équipe attendait de profiter des espaces laissés par les élans offensifs d'Ostende, longtemps sans succès. Mais il a fallu d'une fois pour faire respirer tout le monde avec le 2-0 : lancé en profondeur, Mike Trésor attendait le bon moment pour céder à Ally Samatta dans le rectangle, le tanzanien faisait ensuite oublier sa montée compliquée en trompant Guillaume Hubert d'une frappe croisée (41e).

Genk reprenait le second acte plus libéré, avec notamment la sortie de Bryan Heynen, préservé par son coach. Ses coéquipiers étaient tout proches d'inscrire le 3-0 mais Bilal El Khannouss voyait le tout premier but de sa carrière pro annulé pour une position hors-jeu de Mike Trésor alors que l'international marocain avait magnifiquement pivoté pour armer une frappe et tromper Guillaume Hubert (50e).

Les Limbourgeois n'était toutefois pas à l'abri d'une fulgurance ostendaise, comme sur cette frappe puissante de Cameron McGeehan dévié de sa lucarne du bout des doigts par Mike Vandevoordt (56e) ou sur une frappe contrée de Thierry Ambrose qui passait juste à côté (59e). Le gardien était encore décisif en sortant très rapidement dans les pieds de Cameron McGeehan sur un second ballon après avoir déjà repoussé une reprise à bout portant de Thierry Ambrose (72e).

Un manque de réalisme dont n'a pas souffert Genk, qui inscrivait un nouveau but grâce à une nouvelle action de classe de Mike Trésor, lancé sur la gauche et auteur d'un centre létal repris par Joseph Paintsil pour sa 18e offrande de la saison (73e).

Grâce à cette victoire, Genk prend provisoirement dix points d'avance sur l'Union Saint-Gilloise qui se déplace à Westerlo dans les prochaines minutes. Ostende reste pour sa part coincé dans la zone rouge, un petit point devant Eupen.