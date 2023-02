Wouter Vrancken donne des nouvelles de la blessure de Tolu Arokodare...et d'un autre cadre de l'équipe

La victoire de Genk face à Ostende a fait du bien après le bilan d'un point sur six. Mais le Racing a vu deux joueurs sortir sur blessure

Malgré la victoire, la soirée n'a pas été parfaite pour les Limbourgeois. Parfois bousculés par Ostende, ils ont également été marqués par deux blessures. C'est d'abord Tolu Arokodare qui a quitté ses partenaires après seulement dix minutes. A la fin du match, la nouvelle recrue se déplacait avec des béquilles. Son coach Wouter Vrancken préfère dédramatiser : "Tolu a eu des problèmes au genou, mais il ne s'agirait déjà pas d'une blessure aux ligaments croisés" a-t-il déclaré en interview d'après-match.

La situation de Bryan Heynen est encore plus floue. Sorti à la mi-temps, on a d'abord cru à un changement de Wouter Vrancken dicté par la volonté de faire souffler son capitaine, très incisif dans l'entrejeu depuis le début de saison. Mais il est ensuite apparu qu'Heynen est lui aussi sorti blessé aux ischio-jambiers : "Heynen avait des problèmes aux ischio-jambiers. Il a indiqué avoir des problèmes. Il n'avait pas encore d'expérience avec les blessures musculaires, donc à cet égard, il était difficile pour lui de fixer sa limite. Il faut donc attendre et voir". Malgré leur absence d'autres compétitions à disputer, le paramètre blessure entre désormais en compte dans la course au titre de Genk.