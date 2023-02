Ostende peut-il encore se sauver ? Dominik Thalhammer fait le point sur la course au maintien

Ce n'est sans doute pas aujourd'hui qu'Ostende devait aller chercher des points pour se maintenir. Il n'empêche que la situation des Côtiers est alarmante en bas de tableau.

Les interviews d'après-match se suivent et se ressemblent pour Dominik Thalhammer. Malgré trois matchs sans défaite sur les cinq dernières rencontres, le coach attend une victoire à la tête d'Ostende depuis son tout premier match sur le banc des Kustboys le 6 novembre dernier. A Genk, c'est le début de match catastrophique des siens (un but encaissé après dix minutes et deux occasions limbourgeoises préalables) qui a plombé l'équipe : "Pour prendre des points ici, il faut le match parfait. Genk est tout simplement un bon adversaire. Et ce match parfait nécessite aussi un départ parfait".

Le technicien autrichien reste malgré tout positif sur les chances de sauvetage du club : "La situation n'a pas changé après aujourd'hui. Cela fait un moment que je le dis dans le vestiaire : nous avons besoin de cette première victoire. A partir de ce moment-là, beaucoup de choses peuvent encore se passer. Dans le football, beaucoup de choses peuvent simplement arriver". Il reste 7 matchs à son équipe pour inverser la tendance et combler l'écart de six points avec Eupen, premier non-relégable.