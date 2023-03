"Bravo à Anderlecht, nous n'étions pas à leur niveau"

Le Cercle est resté en vie dans ce match au Parc Astrid, mais seulement parce que le RSCA le lui a permis. Les Groen & Zwart auraient dû être menés de plusieurs buts.

Jesper Daland ne s'y trompait pas après la rencontre. "Bravo à Anderlecht, leur victoire est totalement méritée, ils étaient meilleurs que nous. Nous n'étions pas assez bons ce soir pour revendiquer quelque chose", reconnaît le défenseur central du Cercle de Bruges.

Le défenseur norvégien sait que c'était une excellente opportunité pour le Cercle de s'isoler dans le top 8. "On savait qu'en cas de victoire, Anderlecht était à 7 points et c'était très difficile pour eux. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour en être là aujourd'hui et c'est dommage qu'aujourd'hui, nous n'étions pas au niveau", regrette Daland.

Le Cercle va rapidement devoir se relever, car c'est Genk qui arrive ce vendredi. "Est-ce que nous avons craqué sous la pression ? Non, ce genre de match doit être un plaisir à jouer. Une telle ambiance, un tel adversaire, c'est pour ça qu'on est là", estime-t-il encore. "Nous n'avons juste pas été à la hauteur de ce que nous montrons depuis 6 mois. Mais bravo à Anderlecht aussi".