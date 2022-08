Mark van Bommel : "Les joueurs et le public n'ont pas lâché, c'était contagieux"

L'Antwerp s'est imposé contre OHL (4-2) lors de la troisième journée de Jupiler Pro League.

L'entraîneur Mark van Bommel a apprécié la prestation son équipe, même si le Néerlandais a immédiatement tempéré les attentes élevées. "J'ai apprécié la façon dont nous avons joué, car n'oubliez pas qu'OHL est une très bonne équipe. L'équipe a fait un excellent travail, surtout après cette série de matchs. Ils sont enthousiastes, ont une mentalité parfaite et ont l'air en forme. C'est génial d'être sur le banc en tant qu'entraîneur", a admis Van Bommel après coup.

"Après le 2-2, un beau corner, il fallait attendre de voir si on allait continuer comme ça. Mais les gars et la foule n'ont pas lâché, c'était contagieux. La façon dont ils mettent la pression, l'intensité et la qualité du ballon... c'était agréable à certains moments. Je suis très fier de l'équipe".

Après trois jours de match, Anvers est la seule équipe à compter le maximum de points, tandis que le moteur de nombreux autres clubs de haut niveau ne tourne pas encore à plein régime. "Neuf points après trois matchs, c'est bien. Que les autres clubs de haut niveau se partagent les points ? Cela en dit long sur la force de cette ligue. On ne gagne pas juste un match, vous savez. Si nous sommes des prétendants au titre ? Je suis surtout préoccupé par le fait que nous pouvons continuer à progresser en tant qu'équipe", a conclu Mark van Bommel.