Ritchie De Laet voit un autre Antwerp sur le terrain : "Plus mature que l'année dernière"

Pour l'instant, l'Antwerp se porte bien. Le matricule 1 est le seul club qui affiche un 9 sur 9 en D1A. Contre OHL, les Anversois ont fait la différence dans la dernière demi-heure.

Ritchie De Laet a eu besoin d'un quart d'heure pour s'échauffer sur son flanc droit, mais il a ensuite lui aussi atteint un niveau élevé. Avec un coup de tête - il a reçu sa leçon de Holzhauser - De Laet a participé au premier but de l'Antwerp. De Laet est même à l'origine de la passe décisive pour le but de Frey. Le natif d'Anvers a également eu un pied dans le troisième but grâce à une belle passe en profondeur.

"Nous avions le match presque entièrement sous contrôle, même si le score ne le montre pas forcément", a déclaré Ritchie De Laet après la rencontre. "Nous avons réalisé qu'ils continueraient à venir après le 2-2, ce qui a créé de l'espace pour nous."

Après une belle attaque collective, c'est Balikwisha qui a donné l'avantage à l'Antwerp. L'international espoirs a touché le poteau peu de temps après, mais une belle action a mis la cerise sur le gâteau. Le matricule 1 n'a pas hésité après l'égalisation, ce qui a souvent été le cas la saison dernière. "Nous sommes devenus plus matures. La saison dernière, nous avons continué à courir vers l'avant, même quand ce n'était pas nécessaire. Maintenant on peut vraiment tuer un match. Regardez le dernier quart d'heure aujourd'hui : le jeu était plus stagnant que footballistique", a conclu De Laet.