Alhassan Yusuf joue à un haut niveau depuis des semaines : "L'entente au milieu de terrain est bonne"

Frey a encore marqué dimanche, et Balikwisha semble lui aussi montrer, après une saison difficile, pourquoi l'Antwerp a payé si cher pour l'arracher au Standard. Mais Alhassan Yusuf fait également un bon début de saison. Dimanche contre OHL, le timide Nigérian a donné le tempo.

Près de six matchs complets en moins de vingt jours ne semblent pas gêner Alhassan Yusuf. Le milieu de terrain de 22 ans a également foulé le terrain contre OHL dimanche. Très fort en récupération, et simple et efficace en possession.

"Je suis en grande forme et le milieu de terrain fonctionne très bien en ce moment. La relation avec Nainggolan et Gerkens est bonne", dit Yusuf. Birger Verstraete, qui doit se contenter de courts remplacements pour l'instant, le constate également. "En tant que milieu de terrain défensif, j'essaie de garder le contrôle du jeu", a souligné le Nigérian. "L'entraîneur rend tout plus facile pour moi. Il me donne beaucoup de conseils sur la discipline tactique et le choix des positions", a conclu Yusuf, qui est proche de l'équipe nationale nigériane.

Toby Alderweireld a également fait l'éloge de son coéquipier nigérian après le match contre OH Leuven. "Alhassan lit bien le jeu et continue à courir. Il fait un travail fantastique, surtout avec le bon coaching et les bonnes directives tactiques. Il a très bien commencé la saison."