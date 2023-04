Wouter Vrancken peste contre l'arbitrage : "Il s'est excusé pour son erreur"

Ce dimanche soir, le Standard de Liège a pris la mesure de Genk (2-0) lors de la 32ème journée de Jupiler Pro League.

Genk dominait durant la première demi-heure de jeu, mais ne parvenait pas à concrétiser ses occasions. Le Standard de Liège éteignait les Limbourgeois en quelques minutes. Philip Zinckernagel ouvrait le score (33e), lorsque les visiteurs étaient à dix sur la pelouse et attendaient la montée au jeu de Sadick pour Cuesta (sorti sur blessure), avant de doubler la mise sur penalty six minutes plus tard (39e). Le score ne bougeait plus malgré plusieurs arrêts décisifs de Bodart.

Wouter Vrancken n'était pas du tout satisfait de la prestation de l'arbitre Nicolas Laforge. "Je trouve ennuyeux de devoir revenir sur une décision qui n'a rien à voir avec le football", a déclaré l'entraîneur de Genk en conférence de presse. "Il s'agit d'un simple remplacement... Cuesta est blessé, Sadick est prêt à entrer en jeu, le quatrième arbitre est là et il y a un contrôle VAR en cours. Le temps presse et pourtant le match reprend sans qu'il y ait eu de remplacement. Ensuite, vous défendez à dix et vous encaissez un but", a lâché le technicien belge.

Vrancken est allé discuter avec Laforge à la mi-temps. "Il s'est excusé pour son erreur. C'est bien qu'il le fasse, mais d'un autre côté, cela nous fait une belle jambe. En deuxième mi-temps, Mike (Trésor, ndlr) était prêt à frapper et l'arbitre l'a bloqué", a ri Vrancken. "Où est donc votre sens de la position ? Je trouve tout cela vraiment ennuyeux. Je ne peux rien reprocher à mes garçons. Ils n'ont pas baissé la tête et ont continué à aller de l'avant. Cette nouvelle perte de points ? De toute façon, cela ne se décidera qu'au moment des Playoffs", a conclu Vrancken.