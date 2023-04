Ronny Deila fier de ses troupes : "On est quasiment qualifiés pour le top 8"

Ce dimanche soir, le Standard de Liège a pris la mesure de Genk (2-0) lors de la 32ème journée de Jupiler Pro League.

Genk dominait durant la première demi-heure de jeu, mais ne parvenait pas à concrétiser ses occasions. Le Standard de Liège éteignait les Limbourgeois en quelques minutes. Philip Zinckernagel ouvrait le score (33e), lorsque les visiteurs étaient à dix sur la pelouse et attendaient la montée au jeu de Sadick pour Cuesta (sorti sur blessure), avant de doubler la mise sur penalty six minutes plus tard (39e). Le score ne bougeait plus malgré plusieurs arrêts décisifs de Bodart.

"C'était une superbe rencontre entre deux très bonnes équipes, sans oublier cette incroyable atmosphère. La première période a été compliquée mais on est bien revenu par la suite avec deux buts marqués avant la pause. On jouait à la maison et il fallait prendre les choses en main", a confié Ronny Deila en conférence de presse. "On a très bien défendu en seconde période même si je voulais une meilleure possession du ballon. La défense a été solide et on prend les trois points face à une équipe du top. On est quasiment qualifié pour le top 8 et on est très heureux car c’était un véritable objectif", a souligné le technicien norvégien.