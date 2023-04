Ce dimanche soir, le Standard de Liège a pris la mesure de Genk (2-0) lors de la 32ème journée de Jupiler Pro League.

Genk dominait durant la première demi-heure de jeu, mais ne parvenait pas à concrétiser ses occasions. Le Standard de Liège éteignait les Limbourgeois en quelques minutes. Philip Zinckernagel ouvrait le score (33e), lorsque les visiteurs étaient à dix sur la pelouse et attendaient la montée au jeu de Sadick pour Cuesta (sorti sur blessure), avant de doubler la mise sur penalty six minutes plus tard (39e). Le score ne bougeait plus malgré plusieurs arrêts décisifs de Bodart.

Une défaite au goût amer pour le leader actuel de D1A. "La première mi-temps était un peu compliquée. Le Standard a mis de l’envie et a inscrit deux buts très rapidement. On a bien réagi en deuxième mi-temps en montrant le jeu de Genk. Ce que le coach m'a demandé ? Il m'a demandé d’amener de la folie et de la profondeur et j’ai essayé de le faire", a confié Anouar Aït El Hadj au micro d'Eleven Sports à l'issue de la rencontre. "On a ensuite poussé et on a eu des occasions, mais on a fait face à un bon bloc adverse. Notre situation n'est pas inquiétante. On regarde match par match et demain sera un autre jour", a souligné le milieu offensif.

Même son de cloche du côté de Mike Trésor. "On a dominé le match jusqu’au premier but et cette erreur de l’arbitre. Le changement de Cuesta aurait dû intervenir bien plus vite alors que la balle est sortie une fois ou deux", a lancé le Genkois. "C’était un match compliqué avec beaucoup d’intensité et de duels. On a tout de même eu des occasions en deuxième période mais on n’a pas été récompensés", a conclu Trésor.