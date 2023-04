🎥 Philip Zinckernagel explique comment il a tenté de berner un peu Vandervoordt

La Danois a planté un joli doublé contre Genk ce dimanche soir (2-0) lors de la 32Úme journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège a éteint Genk en quelques minutes. Philip Zinckernagel ouvrait le score (33e), lorsque les visiteurs étaient à dix sur la pelouse et attendaient la montée au jeu de Sadick pour Cuesta (sorti sur blessure), avant de doubler la mise sur penalty six minutes plus tard (39e). "Sur mon premier goal, je vois qu’Ohio tire et je cours juste tout droit pour reprendre le ballon. Sur le penalty, j’ai laissé Dönnum prendre le ballon pour berner un peu Vandevoordt. Toute l’équipe mérite d’être l’homme du match", a confié Philip Zinckernagel au micro d'Eleven Sports à l'issue de la rencontre.

🎯² | Philip Zinckernagel n’a eu besoin que de six minutes pour mettre un doublé face au leader. 🔮âšȘ #STAGNK pic.twitter.com/0XhMKBnlnY — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) April 9, 2023

"On a disputé une très bonne première mi-temps en ne les laissant pas jouer. Le pressing était bon et on a eu quelques situations dangereuses. Et en deuxième période, on a très bien défendu en restant compact", a souligné celui qui est sorti à la 52ème minute de jeu. "J’ai ressenti une gêne à mon mollet lors du dernier match et elle est revenue en deuxième mi-temps mais j’ai l’impression que ce n’est pas trop grave", a conclu le Danois.