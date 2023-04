Noë Dussenne savoure : "C'est un beau cadeau d'anniversaire"

Ce dimanche soir, le Standard de Liège a pris la mesure de Genk (2-0) lors de la 32ème journée de Jupiler Pro League.

Genk dominait durant la première demi-heure de jeu, mais ne parvenait pas à concrétiser ses occasions. Le Standard de Liège éteignait les Limbourgeois en quelques minutes. Philip Zinckernagel ouvrait le score (33e), lorsque les visiteurs étaient à dix sur la pelouse et attendaient la montée au jeu de Sadick pour Cuesta (sorti sur blessure), avant de doubler la mise sur penalty six minutes plus tard (39e). Le score ne bougeait plus malgré plusieurs arrêts décisifs de Bodart.

Le capitaine des Rouches était fier de la prestation des siens, deux jours seulement après son anniversaire. "C’est un beau cadeau d’anniversaire. Une grosse prestation face à une équipe du top, cela prouve que l'on monte en puissance. Genk est leader de D1A, ce n'est pas pour rien. La première mi-temps était pour nous, et la fin de seconde mi-temps pour eux", a expliqué Noë Dussenne au micro d'Eleven Sports à l'issue de la rencontre.

Le Standard a reculé après la pause. "Il y avait moins de pression devant en deuxième mi-temps, ce qui peut expliquer qu’on ait reculé. C'est difficile de rester très haut car on doit surveiller notre dos avec leurs attaquants très rapides qui essaient de nous prendre de vitesse. Mais on a su bien les contrer même si les 15-20 dernières minutes ont été difficiles", a conclu le défenseur central.