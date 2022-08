Les ingrédients de la recette gagnante de Charleroi

Edward Still avait un plan de jeu bien précis en tête pour son Sporting de Charleroi.

9 points sur 15, c'est un bilan, on ne peut plus honorable, des Zèbres, qui les porte dans le haut du classement, là où sont les ambitions de l'équipe. Pourtant, au soir de la défaite contre Ostende, les supporters carolos n'étaient pas heureux et ne se cachaient pas pour le monter.

Deux semaines plus tard, c'est pendant de longues minutes qu'ils ont acclamé leurs joueurs, le staff et même Mehdi Bayat qui est monté sur la pelouse après une grosse accolade avec son coach. Il faut dire que les deux dernières rencontres ont de quoi réjouir tout le club dans son ensemble. Mais quels sont les ingrédients de la réussite des Zèbres ?

La patience : Même s'ils n'ont pas d'occasions comme à Seraing, même s'ils sont menés comme ce dimanche à Zulte Waregem, on ne panique pas. Le plan de jeu reste le même. Tout le monde est convaincu que les occasions vont arriver et que le résultat peut changer.

La condition physique : que dire des dernières minutes des Zèbres depuis le début de la saison. Ils ont fait la différence dans les dix dernières minutes à Seraing et à Zulte Waregem, sans compter le troisième but contre Eupen.

Le banc. Après la première rencontre face à Eupen justement, Edward Still avait déclaré que son banc n'avait pas apporté suffisamment, que les joueurs montés au jeu n'avaient pas été à la hauteur des attentes. Depuis, cela a bien changé. Tant à Seraing que ce dimanche, le banc a changé la donne et apporté des points.

Trois ingrédients, pour prendre trois points ? De quoi attendre le Club de Bruges de pied ferme.