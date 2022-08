"Cette victoire donne un boost à tout le monde"

Réserviste de luxe, Joris Kayembe a fait basculer le match.

Titulaire dans l'axe de la défense il y a une semaine, réserviste pour cause de retour de blessure ce dimanche, buteur lors de sa montée au jeu, Joris Kayembe est un élément fort du Sporting de Charleroi. Après la rencontre, il est venu expliquer comment cette victoire va apporter un boost supplémentaire aux Zèbres.

"Ce genre de victoire nous soude encore plus, même si ce n’était pas le début de match qu’on attendait. Quand on change le match comme ça, cela donne du boost à tout le monde. Le coach est content, car ce sont des changements qui ont réussi et cela apporte encore plus de concurrence".

Le Diable Rouge a marqué son but en venant de la droite, une preuve qu'il peut encore et toujours dépanner et montrer ses qualités à plusieurs endroits sur le terrain : "Comme on me le dit souvent à l’entraînement, je suis le couteau suisse, qui joue un peu partout."

Il faut espérer maintenant que ce couteau suisse reste au Sporting de Charleroi.