L'homme du match: Heymans, un profil "droit au but"

Il a remis les siens sur de bons rails, mais a surtout apporté un profil plus direct et plus présent dans le rectangle adverse.

Sur le banc depuis le début de la saison, Daan Heymans attendait son heure et elle est arrivée sur la pelouse de l'Elindus Arena à Waregem. Titulaire en lieu et place de Morioka, il a pu tirer son épingle du jeu et a justifié le choix de son coach qui a préféré l'aligner plutôt que Zaroury. Il faut dire que son profil est bien différent de celui de ses deux comparses. L'ancien joueur de Beveren aime moins le ballon que ses deux coéquipiers. Par contre, sa présence dans le rectangle adverse ou aux abords de celui-ci est d'une importance capitale pour les Carolos. La preuse, son but vient grâce à l'un de ses infiltrations. Benbouali se sentait du coup moins seul dans les 16 mètres adverses. Avec plus de 50 ballons touchés, 37 passes réussies sur 42 tentées, il a pesé dans la possession de son équipe. Une très bonne prestation donc, pour sa première titularisation de la saison. De quoi en faire notre homme du match.