La Pro League a découvert Pierre Patron: "Heureux de mes débuts"

Pierre Patron a signé sa première sous le maillot du Sporting de Charleroi.

Petite surprise au Mambourg ce dimanche soir, au moment de recevoir les feuilles de match. Hervé Koffi n'était pas présent, blessé, et c'est Pierre Patron qui est aligné dans les buts. Le gardien français s'est incliné, c'est vrai, mais il n'aura finalement pas eu beaucoup de travail.

Pour sa première, il a eu l'honneur d'une interview par Eleven Sports : "C'est une belle victoire, peu importe ce qu'il s'est passé, on ne s'est pas affolé. On est resté sur ce qu'on sait faire. Je suis content de ma première. Quand je suis arrivé ce matin, Hervé avait une petite gêne et il s'est testé, mais il a dû jeter l'éponge. J'ai été bien préparé par le staff, j'étais serein. L'équipe m'a aussi beaucoup aidé. Ce soir, c'est une victoire collective".

Il faudra voir la durée de l'indisponibilité d'Hervé Koffi, mais il est possible que la Pro League puisse revoir Pierre Patron dans une semaine à Den Dreef, lors du déplacement à OHL.