Laurent Depoitre le sait: "La carte rouge change tout"

Laurent Depoitre, tout comme Hein Vanhaezebrouck, le sait : la carte rouge change la physionomie de la rencontre. Le duel de jeudi aussi.

Ce dimanche, Laurent Depoitre n'a pas ménagé sa peine en attaque, surtout après l'expulsiion d'Okumu. Après la rencontre, le Tournaisien est revenu sur ce duel. "Oui, la rouge change tout", annonce directementl'attaquant.

"On contrôlait la rencontre jusque-là, et on se tire une balle dans le pied. Jouer près d'une heure à 10, avec le match de jeudi dans les jambes, on savait que ce serait difficile. Et cela a été difficile. Cela ne doit pas arriver, on doit savoir garder notre sang froid. CE geste pénalise l'équipe. Il va falloir qu'il se remette en question. À 11 contre 11, nous aurions pu être au niveau, mais jouer à 10 a fait la différence".

Les Buffalos vont maintenant devoir relever la tête. Tout d'abord en Conférence League à Molde, avant la réception de Zulte Waregem ce week-end. Si les Gantois veulent avoir des ambitions...