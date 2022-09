Hein Vanhaezebrouck en veut à Okumu: "C'est inacceptable !"

Hein Vanhaezebrouck est un coach qui dit toujours ce qu'il pense. Vu son humeur après la rencontre, on ne voudrait pas être à la place de Joseph Okumu.

"Une chose à dire : on les a aidés". C'est avec ces mots que Hein Vanhaezebrouck a commencé son interview après la défaite de La Gantoise ce dimanche soir à Charleroi. "Après une demi-heure, on avait un contrôle parfait de la rencontre. On mène au score et c'était mérité, Samoise manque le 0-2, le match aurait été tué. Mais on perd bêtement le ballon derrière, ils égalisent et puis il y a cette carte rouge".

On le sait, Vanhaezebrouck aime parler de l'arbitrage, il va le faire, mais il en veut surtout à son joueur. "Les deux joueurs se poussent et l'arbitre décide que c'est rouge. Pour moi, c'est une jaune, mais il prend cette décision. Je voudrais seulement que toutes les poussées soient alors sanctionnées par des rouges."

Puis les oreilles de Joseph Okumu ont sifflé : " C'est inacceptable, il a laissé tomber l'équipe, les supporters, le staff, la direction. On pouvait revenir à deux points de Bruges ou de Genk, mais au lieu de cela on perd cette rencontre qu'on ne devait jamais perdre. Si on continue d'avoir ce genre de réactions, on ne sera jamais dans le top 4."

On espère pour Okumu qu'il ne sera pas assis tout près de Vanhaezebrouck dans le bus lors du chemin du retour.