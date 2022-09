Adem Zorgane a enfilé le costume de sauveur: "Nous avons appris de nos erreurs"

Adem Zorgane a offert les trois points aux Zèbres.

Il a délivré le Mambourg. Adem Zorgane était à la bonne place à la suite d'une action de Gholizadeh sur la droite pour faire trembler les filets et donner la victoire à son équipe. Il a ensuite analysé la rencontre de ce dimanche au micro de Eleven Sport.

"Je suis heureux de cette victoire méritée", annonce directement l'Algérien. "On avait perdu deux fois à domicile, contre Ostende puis contre Bruges. La semaine dernière, on avait aussi eu des occasions, mais on n'avait pas été assez mâtures. Aujourd'hui, c'était le contraire ! On a montré qu'on avait appris de nos erreurs".

Difficile, dans cette rencontre, de ne pas parler de la carte rouge gantoise : "Oui, elle nous a bien aidé, mais on est de toute façon resté calme. Nous avons été bien en bloc, et après l'égalisation, on a bien géré, surtout en seconde période.