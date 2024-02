"C'est pour eux qu'on se bat, pour l'âme du club" : l'amour est-il mort entre les joueurs du RWDM et leurs supporters ?

Alexis De Sart est de retour, dans une situation délicate. Absent pendant cinq mois, le milieu de terrain doit aider le RWDM à sauver sa peau en Jupiler Pro League.

Une nouvelle fois, le RWDM est retombé dans ses travers dans la Cegeka Arena du Racing Genk. Les Molenbeekois ont été battus par les Limbourgeois et restent en grand danger, bien enfoncés dans la zone rouge.

"C'est le pêché des équipes en crise, on ne parvient pas à marquer et on encaisse facilement. Il faut être concentré de la première à la dernière minute, on sait que les erreurs se paient cash. Ça ne dépend que de nous" commentait Alexis De Sart à notre micro, quelques minutes après le coup de sifflet final.

Pendant la semaine, c'est Bruno Irlès qui a été nommé pour terminer la saison sur le banc du RWDM, en remplacement de Claudio Caçapa. L'entraîneur français a directement pu découvrir l'étendue du chantier.

"Il a amené des idées tactiques différentes. Il veut construire en bloc, essayer de presser et utiliser les qualités du noyau. Il n'y a pas beaucoup de temps, il faut travailler vite et bien. Je pense que c'est la bonne approche à avoir. L'entraîneur qui va amener ses idées, ça peut nous aider à montrer autre chose. Ce qu'il demande est lucide par rapport à la situation, c'est à nous de faire mieux."

© photonews

Les supporters du RWDM ont atteint un point de non-retour

Une rencontre que le promu a disputé sans ses supporters, qui ont boycotté le déplacement à Genk. Certaines banderoles ont été déployées à l'attention de John Textor, sommé de redoubler d'effort pour remettre le club sur les bons rails.

"On sait qu'ils ont toujours été derrière nous, même quand ça allait moins bien. C'est leur club, ce sont eux qui le font vivre. Les joueurs ne sont que de passage, mais les supporters restent. C'est pour eux qu'on se bat, pour l'âme du club, et il ne faut pas que ça se perdre."

Blessé pendant cinq mois, le milieu de terrain fait son retour dans une situation délicate. Une difficulté supplémentaire et majeure, à laquelle Alexis De Sart s'attendait cependant.

"Ce n'est pas le plus facile de revenir dans une telle période. Quand j'ai décidé d'être footballeur, je savais aussi que ça passerait par là. C'est important de reprendre du temps de jeu, peu importe le match, et d'être à fond tout de suite. Il y a eu beaucoup de changements tactiques depuis mon dernier match, j'ai encore besoin de retrouver mes repères" a-t-il conclu.