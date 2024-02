John Textor répond sèchement aux supporters du RWDM !

Dans la tribune visiteurs de la Cegeka Arena ce samedi, on pouvait lire plusieurs banderoles adressées directement à John Textor (lire ici). L'une d'elles soulignait la perte d'identité du RWDM depuis l'arrivée de l'homme d'affaires américain. Textor, peu soucieux de se mettre encore plus à dos le noyau dur molenbeekois, a décidé de répondre sur le même ton.

"Identité... Nous ne sommes pas au service de l'identité des ultras. Nous sommes au service de tous les supporters, dans notre communauté multiculturelle. Après des années dans les divisions inférieures et des attentes similaires en 2022-2023, nous avons amené le club vers la promotion", écrit John Textor sur Twitter.

"La vie est dure en première division. Nous continuerons d'y travailler", conclut l'Américain, qui joint à ce tweet un graphique de l'évolution du RWDM la saison passée. Une réponse qui ne calmera certainement pas ses détracteurs.

“Identity”…we don’t work for the Ultras identity…we work for All supporters in our multi-cultural community. After years in lower divisions, and similar prospects in 22/23, we brought @RWDM a Championship and promotion. Life is tough in the 1st division. We’ll keep working. pic.twitter.com/P9irHNcWAn