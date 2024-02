📷 Les supporters du RWDM envoient un message très clair à John Textor lors du match à Genk !

Ce samedi, les supporters du RWDM ont boycotté le déplacement à Genk, mais étaient tout de même présents, d'une certaine manière. Des banderoles à l'attention de John Textor étaient ainsi visibles en tribunes.

Le mécontentement des supporters du RWDM est palpable suite aux résultats des dernières semaines. Le licenciement de Claudio Caçapa ne les a pas calmés, car c'est bien John Textor qui est la cible de leur colère. Les banderoles déployées à Genk, déplacement boycotté par le public visiteur, s'adressaient ainsi directement au propriétaire du club.

"Le RWDM n'est pas une réalité virtuelle, nous avons une âme et une histoire" ; "Textor, Eagle, back home" ; "Textor, ta gestion n'est pas un rêve américain mais juste un "very bad trip" ; "Notre tribune est vide aujourd'hui, comme la présence de notre CEO, notre identité locale et le fighting spirit sur le terrain" ; le message était clair...