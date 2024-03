Le miracle n'aura duré qu'une mi-temps pour le Standard, qui a déjà les yeux rivés sur la Venise du Nord

Le score de 0-0 à la pause relevait du miracle pour le Standard, largement dominé par le Racing Genk. Les Rouches ont fini par logiquement craquer dans le Limbourg et ont déjà les yeux rivés sur la Venise du Nord.

Le Standard se déplaçait à Genk, ce dimanche, dans le cadre de la 29e journée de Pro League. Une victoire assurerait immédiatement le maintien des Rouches, sans devoir attendre le résultat du match entre le Club de Bruges et Louvain, prévu plus tard dans la journée (16h00).

Ivan Leko procède à deux changements pour cette rencontre : Hakim Sahabo prend la place d'Aiden O'Neill, blessé, et Souleyman Dombia remplace Jonathan Panzo, qui commence sur le banc. À Genk, Yira Sor est titularisé en pointe, au détriment de Tolu Arokodare.

Score de parité au repos, un miracle pour le Standard

Après un premier quart d'heure d'observation, dans lequel les imprécisions furent nombreuses de part et d'autre, c'est Genk qui a commencé à faire le siège devant le rectangle d'Arnaud Bodart. La première grosse occasion est à mettre à l'actif d'El Khannouss, qui frappe au-dessus (16e). Les autres seront signées Hrosovsky (26e), Bonsu Baah (30e), Heynen, contré sur la ligne par Noubi (37e) et Tolu, contrarié par la barre (43e).

Le Standard n'a pas concédé de but à la pause, ce qui relève du miracle. Wouter Vrancken a perdu Luca Oyen, sorti sur civière après s'être blessé, seul, au genou droit (lire ici). Genk a encore manqué d'efficacité et aurait pu inscrire, au minimum, deux buts avant le repos. Il n'en est rien, 0-0 à la mi-temps.

Le Matricule 16 continue de plier après la reprise, et craque logiquement. Bodart repousse mal la frappe d'El Khannouss, personne ne réagit plus vite qu'Anouar Ait El-Hadj, qui ne se fait pas prier pour tromper le portier liégeois. Genk est enfin devant, et c'est mérité (1-0, 51e).

© photonews

Le Standard craque logiquement et regardera Bruges - Louvain avec attention

Comme en première période, le Standard ne parvient pas à se procurer la moindre occasion. Passer la ligne médiane avec le ballon est difficile, inquiéter Maarten Vandevoordt n'est même pas envisageable. Yeboah a essayé, deux fois, mais n'a pas cadré. Après le but, Genk est entré dans une phase de gestion, sans être inquiété, mais aussi sans vraiment inquiéter les Liégeois.

C'est à cinq minutes du terme que les Rouches auront leur plus belle occasion de revenir dans le match via, une nouvelle fois, Yeboah. Bien lancé dans la profondeur, l'attaquant est plus rapide que McKenzie et se présente face à Vandevoordt, en bout de course, mais voit sa reprise envoyée en corner par le futur portier du RB Leipzig.

Cette partie, qui ne restera certainement pas dans les annales, s'achève donc sur une victoire du Racing Genk contre le Standard. Le KRC revient dans le top 6 et prend la cinquième place, le Standard doit attendre le résultat de la rencontre entre le Club de Bruges et Louvain (16h00) afin de savoir si son avenir dans l'élite est assuré.