📷 "Sans honneur, sans dignité" : les Ultras de Genk taclent ceux du Standard

Genk recevait le Standard dimanche après-midi. Les supporters limbourgeois ont fait passer un message clair dans les tribunes.

Ce dimanche, Genk reçoit (au moment d'écrire ces lignes) le Standard pour un choc entre une équipe toujours en quête des Champions Playoffs et une autre qui veut assurer sa place en Europe Playoffs.

Et la tension était palpable sur le terrain mais également dans les tribunes. Les supporters limbourgeois ont d'ailleurs voulu faire passer un message à leurs homologues liégeois.

Le PHK félicité d'une drôle de manière

Via des banderoles tendues dans les gradins, on pouvait lire "Félicitations au PHK qui fête ses 20 ans, sans honneur et sans dignité". Un gros tacle écrit noir sur blanc, littéralement.

Le PHK fête bien ses 20 ans cette année. La semaine dernière, le PHK avait fêté un "pré-anniversaire" lors de la réception de La Gantoise. L'anniversaire-même aura lieu la semaine prochaine lors de la dernière journée contre Eupen.