Steven Alzate évoque le problème majeur du Standard et préface les Play-Offs 2 : "Tout le monde voudra être européen"

Comme Lucas Noubi, quelques minutes avant lui, Steven Alzate a reconnu la très mauvaise prestation du Standard à Genk. Le médian colombien a pointé le plus grand problème des Rouches cette saison : la régularité.

"La première mi-temps n'était pas assez bonne. On a démarré très doucement, on réagissait trop lentement. Si tu commences bien le match, tu joues un bon match. Cette fois, on a commencé le match trop tendrement et on en paie les conséquences" reconnaissait, logiquement, Steven Alzate à notre micro après la défaite du Standard à Genk, dimanche (lire le résumé).

"L'entraîneur a essayé de faire des changements tactiques. La deuxième période n'était pas incroyable, mais elle était meilleure que la première. On ne crée pas assez. De la défense à l'attaque, nous n'avons pas été bons. Peut-être devrions-nous utiliser davantage nos qualités" ajoutait le milieu de terrain, dans un discours assez semblable à celui de Lucas Noubi, quelques minutes avant lui.

Le Standard et la régularité, ça n'a jamais été une histoire d'amour

C'est un constat qui est revenu bien trop souvent au Standard, cette saison. C'était déjà le cas sous les ordres de Carl Hoefkens, ça l'est aussi, parfois, sous les ordres d'Ivan Leko. Dans certaines rencontres, comme ce dimanche à la Cegeka Arena, les Rouches ne créent... absolument rien.

"Nous avons de la vitesse devant et un bon milieu de terrain. Moins de longs ballons ? À l'entraînement, on prépare plusieurs styles de jeu. Mais oui, on aurait pu essayer de jouer un petit peu plus et moins se concentrer sur les longs ballons. C'est quelque chose que l'on travaillera pour les prochains matchs."

"La régularité est notre plus grand problème. On peut jouer de très bons matchs, mais nous avons aussi connu des matchs très pauvres. Si vous regardez à notre équipe, il y a de la qualité. Mais il n'y a pas que ça qui compte dans le football, on doit être fort mentalement, surtout quand on gagne un match, pour continuer à en gagner d'autres et attraper cette mentalité de vainqueur."

Tout le monde est ici pour représenter le Standard"

C'est désormais une certitude, le Matricule 16 disputera les Europe Play-Offs. Si la septième place est évidemment dans un coin des têtes, Ivan Leko va surtout avoir l'occasion de déjà préparer son noyau en vue de la saison prochaine.

"Les Play-Offs 2 seront très compétitifs, il y a une possibilité de prendre un ticket européen. Tout le monde va le vouloir, donc ce ne sera pas facile. Plusieurs joueurs sont prêtés ou en fin de saison, mais tout le monde ici est là pour représenter le Standard. Tout le monde doit travailler pour fournir la meilleure fin de saison possible" a conclu Steven Alzate.