Dupé "ne veut pas parler" de Schmeichel, Brian Riemer réagit avec agacement

Maxime Dupé est allé à la faute ce dimanche. Coïncidence, alors que Kasper Schmeichel vient d'arriver pour lui mettre la pression ?

Après la rencontre, Maxime Dupé ne s'est pas caché concernant le second but courtraisien. "C'est une erreur de ma part. Je fais une mauvaise passe à Jan et ensuite, on perd Zeno pour au moins un match. Je ne me cache pas, c'est ma faute", reconnaît le portier du RSC Anderlecht.

Le Français a été mis sous pression à la surprise générale en fin de mercato, avec l'arrivée de Kasper Schmeichel dont on attend qu'il prenne vite le poste de n°1. "Je préfère ne pas parler de ça", évacue Dupé quand le sujet est évoqué.

Brian Riemer, à son tour devant les micros d'Eleven DAZN, a paru agacé par ce sujet. "Ce que j'ai à en dire, c'est que si vous jouez dans un grand club, il y a de la concurrence. En défense, au milieu, devant, sur les ailes, il y a de la concurrence", souligne l'entraîneur anderlechtois.

L'erreur de Dupé, cependant, ne doit pas être ramenée à cette arrivée, selon lui. "Maxime a fait une erreur, ça arrive. Mais commencer avec ce genre de théories du complot, c'est aller un peu trop loin", conclut Riemer.