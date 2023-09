Riemer furieux après le partage à Courtrai : "Nous devons éliminer cela au plus vite"

Anderlecht a partagé l'enjeu ce dimanche après-midi sur la pelouse de Courtrai (2-2). Les Mauves ont concédé un penalty après une grosse erreur à la relance de Maxime Dupé.

En conférence de presse d'après-match, Brian Riemer ne cachait pas sa déception. "Nous avons encore commis une énorme erreur individuelle. Cela a amené la carte rouge, et le but. Le match a complètement changé ensuite. Une carte rouge et un but contre toi, c'est la punition la plus dure que tu peux recevoir en football."

"Le seul petit plus pour moi, c'est que nous sommes parvenus à égaliser dans les derniers instants. Mais pour être totalement honnête, je n'ai pas su en profiter. Nous avions failli faire le même genre d'erreur en première mi-temps. On ne peut faire de telles erreurs à ce niveau. Nous devons les éliminer de notre jeu, le plus vite possible. Pour moi, c'est du football qui manque de maturité."