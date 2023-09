Le 4-3-3 de Riemer ne marche pas : ce qui doit (urgemment) changer à Anderlecht

Comment une équipe avec autant de talent peut-elle si mal jouer ? Pour l'instant, Brian Riemer a l'excuse d'un manque d'automatismes évident, mais il va très vite devoir changer de cap...

Brian Riemer a longtemps demandé de la patience, et même après un mercato trois étoiles, on est prêt à lui en accorder, car de tels profils doivent bien sûr s'assembler ; cela ne se fait pas d'un coup de baguette magique.

Mais tout de même : cela pourrait déjà être... meilleur que ce qu'on a vu hier à Courtrai. L'entrejeu, notamment, joue ensemble depuis plusieurs semaines déjà, et il ne s'y passe pas grand chose. Deux 6, un 8, aucun 10 : voilà un trio bien peu créatif, où Rits et Delaney font doublon de manière assez claire.

Le 4-3-3 de Riemer ne marche pas (encore)

À son arrivée, Alexis Flips avaient été présenté comme un 10 idéal, qui collerait parfaitement à l'ADN Mauve, et ses premières touches de balle avaient conforté dans cette idée. Mais depuis, le Français est exilé côté droit, alors qu'il n'y a pas de 10 dans l'entrejeu. Incompréhensible.

© photonews

Flips sur le flanc droit, cela ne marche pas mieux qu'Anders Dreyer, et cela laisse le pauvre Sardella tout aussi dépourvu de partenaire avec lequel dédoubler. Et au milieu, Kasper Dolberg est bien en peine de se reposer sur un infiltrateur pouvant le sortir de son isolement.

C'est là qu'est intervenu Thorgan Hazard ce dimanche : dès son entrée, le Diable Rouge a permis à Dolberg de combiner, et le jeu a paru (un peu) plus fluide. C'est certain : Hazard doit intégrer le onze.

Anderlecht a-t-il... oublié un poste dans ce mercato ?

Mais à quel poste ? Thorgan est à peine plus un ailier droit que Flips, qui y est visiblement mal à l'aise. Anders Dreyer a beau avoir marqué dimanche, il est trop lent pour ce rôle. La réponse, c'est qu'Anderlecht... n'a pas d'ailier droit digne de ce nom.

L'une de ces options devrait intégrer l'entrejeu en tant que 10 - et Hazard, de par son statut, aura préséance. À moins qu'il dépanne sur le flanc droit pour permettre au Français de jouer à son meilleur poste... mais le frère d'Eden a prévenu qu'il ne venait pas pour jouer les couteaux suisses. Courage à Brian Riemer, qui a intérêt à trouver la solution au puzzle très vite...