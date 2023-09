Riemer n'épargne pas Debast après son expulsion !

Zeno Debast a fait "une Suarez" en sauvant le ballon de la main sur la ligne, ce qui a naturellement résulté en son expulsion. Brian Riemer ne voulait pas entendre parler de mauvais réflexe...

Pour une fois, Brian Riemer était franchement furieux après le partage arraché en toute fin de rencontre à Courtrai. Le coach danois a pointé du doigt les multiples erreurs individuelles qui ont coûté cher à Anderlecht, y compris celle de Zeno Debast, forçant le RSCA à finir le match à 10.

"Un réflexe malchanceux ? Je ne pense pas qu'on puisse parler de ça, non", lance Riemer au micro d'Eleven avec un sourire jaune. "Zeno est un jeune joueur qui fait des erreurs. En l'occurrence, c'était une décision stupide de sa part".

Car ce genre de geste ne passe naturellement pas inaperçu, et amène un penalty en plus d'une carte rouge. "Dans le cas peu probable où aucun des arbitres de champ ne le voie, je doute fort qu'en 2023, ça échappe à la VAR. C'était donc idiot, et un bon exemple de ce qui n'allait pas aujourd'hui", conclut Brian Riemer.