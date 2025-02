Francis Amuzu n'était même pas sur le banc : un départ se rapproche, Anderlecht devrait le remplacer !

Francis Amuzu a fait le déplacement jusqu'à Gand, mais n'était pas sur la feuille de match. Il devrait quitter le RSC Anderlecht.

C'était l'une des surprises notables de la feuille de match ce dimanche à la Planet Group Arena : alors qu'il faisait partie de la sélection de David Hubert, Francis Amuzu n'était pas présent, ni dans le onze ni sur le banc du RSCA.

Amuzu avait pourtant bien fait le déplacement - nous l'avons vu rejoindre les vestiaires depuis les loges, après la rencontre. Mais il a été décidé, d'un commun accord, de ne pas prendre de risque : un transfert est en phase de finalisation, et on sait que l'ailier est fragile. Une blessure serait venue tout gâcher.

Il nous est revenu plus tard dans la soirée que sauf gros retournement de situation, Francis Amuzu allait bel et bien quitter le RSC Anderlecht dans les dernières heures du mercato. On sait que le Napoli et le Grêmio étaient venus aux nouvelles.

Si Cyril Ngonge quitte Naples, Amuzu pourrait bien reprendre sa place numériquement dans le noyau des Partenopei ; le Grêmio semble hors-course et se serait tourné vers une autre piste (on parle de Cristian Olivera, du LAFC). L'autre option, c'est le Paris FC, "nouveau riche" du football français repris par Red Bull.

Enfin, si Amuzu quitte bien Anderlecht, son remplaçant devrait signer dans la foulée. Selon nos informations, un nouvel ailier serait déjà sur le territoire belge, même si son identité n'a pas filtré. Les dernières heures du mercato seront mouvementées... au moins dans le bureau d'Olivier Renard.